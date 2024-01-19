Леся Цуренко повторила свое лучшее достижение на Открытом чемпионате Австралии.

В пятницу, 18 января, состоялся поединок 1/16 финала турнира серии Большого шлема Australian Open-2024, в котором Леся Цуренко встречалась с Ариной Соболенко.

Матч завершился разгромной победой представительницы Беларуси, которая выступает в нейтральном статусе из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

Поединок Цуренко и Соболенко продлился 55 минут. Украинка совершила 6 двойных ошибок. Единственный брейк-поинт Леся заработала в первом гейме первого сета, но не сумела его реализовать.

Видео дня

Australian Open-2024. 1/16 финала

Леся Цуренко (Украина) - Арина Соболенко - 0:6, 0:6

Это была третья встреча Цуренко и Соболенко. Счет в личных встречах стал 2:1 в пользу представительницы Беларуси.

Отметим, что Цуренко во второй раз в своей карьере добралась до третьего круга Открытого чемпионата Австралии. В 2013 году на этой стадии Леся проиграла Каролин Возняцки из Дании.

Добавим, что в 1/8 финала Australian Open-2024 пробилась представительница Украины Марта Костюк. Она победила россиянку Элину Аванесян. Также в 4-й раунд турнира могут выйти Элина Свитолина и Даяна Ястремская, которые сыграют против Виктории Голубич и Эммы Наварро.

Напомним, действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии является Арина Соболенко.

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