Леся Цуренко уверенно победила испанскую теннисистку Ребеку Масарову на Australian Open.

В среду, 17 января, Леся Цуренко сыграла свой второй поединок на первом в этом году турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии.

В рамках 1/32 финала опытная украинская теннисистка в двух сетах победила представительницу Испании Ребеку Масарову.

Поединок Цуренко и Масаровой продлился 1 час и 36 минут. Украинка допустила две двойных ошибки, использовала 6 из 17 брейк-поинтов и выиграла 12 из 19 геймов.

Видео дня

Australian Open-2024. 1/32 финала

Леся Цуренко (Украина) - Ребека Масарова (Испания) - 6:3, 6:4

Это была первая личная встреча Цуренко и Масаровой.

Отметим, что Леся Цуренко повторила свое лучшее достижение на Australian Open, в 2013 году украинка также преодолела два первых раунда.

В 1/16 финала Australian Open-2024 Цуренко сыграет против действующей чемпионки турнира Арины Соболенко.

Добавим, что в 1/32 финала Australian Open-2024 вышли также Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. Свитолина сыграет против Виктории Томовой, Костюк встретится с Элизе Мертенс, а Ястремская померяется силами с Варварой Грачевой.

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