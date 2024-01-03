Леся Цуренко в трех сетах проиграла представительнице Франции Диан Парри.

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко покинула турнир WTA 250 ASB Classic в Окленде (Новая Зеландия).

В рамках второго круга 34-летняя украинца сенсационно проиграла представительнице Франции Диан Парри.

Поединок теннисисток продлился один час и 52 минуты. Цуренко разбила соперницу в первом сете. Однако последующие две партии выиграла фрацуженка.

Видео дня

WTA 250 ASB Classic. Окленд, Новая Зеландия. 2-й раунд

Диан Парри (Франция) - Леся Цуренко (Украина) - 2:6, 6:4, 6:1

Напомним, что в первом круге турнира в Окленде Леся Цуренко обыграла представительницу США Сашу Викери. За свое выступление в Новой Зеландии опытная украинская теннисистка получит 4 тысячи долларов призовых и 30 рейтинговых очков.

Добавим, что в Окленде продолжает выступления первая ракетка Украины Элина Свитолина. В рамках первого круга звездная украинка разбила данскую спортсменку Каролину Возняцки. Во втором круге Элина сыграет против Эммы Радукану, которая представляет Великобританию.

Вас также могут заинтересовать новости: