Атлетам из страны-агрессора запретили участие в Играх даже в "нейтральном" статусе.

Российские спортсмены не будут участвовать в Олимпийских играх в Париже 2024 года в соревнованиях по спортивной гимнастике даже в "нейтральном" статусе, поскольку они потеряли последнюю возможность отобраться на Игры. Об этом сообщает Суспильне.Спорт.

Издание напоминает, что в ноябре 2023 года Международная федерация гимнастики утвердила критерии нейтралитета для спортсменов из России и Беларуси. Они открывали возможность для гимнастов из этих стран отобраться на Олимпиаду в личных турнирах, хотя и не могли быть представлены в командных соревнованиях.

"Последним шансом российских и белорусских спортсменов отобраться на Олимпийские игры была серия этапов Кубка мира. European Gymnastics не поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, из-за чего они потеряли возможность побороться за лицензии через чемпионат Европы", - говорится в материале.

Также отмечается, что на трех из четырех этапов Кубка мира российские гимнасты не были представлены как "нейтральные". Следовательно, россияне досрочно потеряли шансы побороться за олимпийские лицензии на каком-то из снарядов.

"На предыдущей Олимпиаде в Токио российские спортсмены, которые были представлены в составе сборной ОКР, завоевали восемь наград в спортивной гимнастике", - пишет СМИ.

Олимпиада-2024 и российские спортсмены

Спортсменов из РФ и Беларуси допустили к участию в Олимпиаде, которая состоится в этом году в Париже. При этом спортсмены из этих стран смогут участвовать в Олимпийских играх только в нейтральном статусе.

Кроме того, на соревнованиях ни на одном официальном объекте и официальном мероприятии не будет демонстрироваться флаг, гимн, цвета или любая другая идентификация России или Беларуси. Также не будут приглашены правительственные или государственные чиновники этих стран.

После этого звезды украинского спорта выступили против допуска россиян к Олимпиаде-2024.

Ряд украинских спортсменов записали обращение, в котором выступили против скандального решения МОК. Участие в ролике приняли Андрей Ярмоленко, Марта Костюк, Жан Беленюк, Михаил Романчук, Анна Рыжикова и Ярослава Магучих.

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