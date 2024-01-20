16-летняя Елизавета Котляр проиграла Владе Минчевой на старте юниорского Australian Open.

Украинская и российская теннисистки Елизавета Котляр и Влада Минчева пожали друг другу руки после матча юниорского чемпионата Australian Open в Мельбурне. Минчева обыграла украинку, после чего спортсменки обменялись рукопожатием.

Сама Котляр пока никак не объяснила свой поступок. Впрочем, свое мнение по этому поводу высказал ее отец Константин. По его словам, у его дочери "еще нет настоящего опыта выступлений на таких значительных соревнованиях, как турниры серии "Грендслем".

"К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение. Автоматически выполнила послематчевый ритуал - пожала руку сопернице, не понимала, что за сеткой стояла представительница страны, совершившей нападение на нашу родину", - подчеркнул отец юной теннисистки.

Он назвал поступок дочери "ошибкой, из-за которой Лиза очень сожалеет".

"Уверяет, что больше никогда не позволит ничего подобного. Всегда будет помнить, кто есть кто. На самом деле она — искренняя патриотка Украины, всегда такой была, есть и останется в будущем", - сказал Константин Котляр.

Как известно, украинские теннисистки после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину отказались от традиционного рукопожатия после игр с соперницами из России и Беларуси.

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