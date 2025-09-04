5 сентября сборная Украины по футболу сыграет против Франции. Звезда "Реала" и французской сборной по футболу Килиан Мбаппе выделил одного футболиста национальной команды Украины.
"Кого могу выделить в сборной Украины? Лунина, но он не будет играть. У нас есть все, что нам нужно, чтобы добиться больших успехов. Все начинается завтра. Я стараюсь не заглядывать слишком далеко вперед, до завершения сезона", – заявил игрок во время пресс-конференции перед матчем.
Стоит отметить, что Лунин и Мбаппе вместе выступают за мадридский "Реал". Однако матчи сборной украинский голкипер пропустит, поскольку имеет травму. В СМИ писали, что вратарь испытывает проблемы с поясницей.
Напомним, 5 сентября "сине-желтые" сыграют против Франции в польском Вроцлаве. Уже 9 сентября национальная команда отправится в Баку на матч против Азербайджана.
Украинский футболист Александр Зинченко покинул "Арсенал". Он перешел на правах аренды в "Ноттингем Форест" до конца сезона. Тогда его контракт с "Арсеналом" завершится, поэтому украинец станет свободным агентом.
Тем временем Владислав Ванат стал игроком испанской "Жироны". Инсайдер Фабрицио Романо накануне сообщил, что "Жирона" оплатила клаусулу за украинского форварда, которая составляет 20 млн евро.