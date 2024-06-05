Также футболист отметил, что его мечта сбылась - он перешел в Реал Мадрид.

Нападающий Килиан Мбаппе, который перешел в мадридский Реал, рассказал о том, что во французском клубе ПСЖ у него случались конфликты с руководством.

Футболист рассказал, что руководство клуба поставило его в жесткие рамки. "В ПСЖ мне говорили, что я не буду играть. Сказали это мне прямо в лицо. Но мне помогли тренер и спортивный директор. Всегда буду благодарен Луису Энрике и Луишу Кампушу", - поделился форвард, передает L’Equipe.

Он также отметил, что "стал игроком Реала на следующие 5 сезонов минимум". "Моя мечта сбылась. Могу сказать, что чувствую облегчение и радость, эмоции переполняют", - рассказал форвард.

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Напомним, Мбаппе не подписывал новый контракт с ПСЖ и теперь покинул клуб на правах свободного агента.

Килиан Мбаппе: новости

25 января стало известно, что Мбаппе принял решение, что с лета 2024 года он хочет играть за мадридский "Реал". Вместе с тем у клуба и игрока тогда возникли разногласия относительно его зарплаты. А 3 июня Мбаппе подтвердил переход в мадридский "Реал".

17 февраля 2021 года французский молодой форвард ПСЖ Килиан Мбаппе стал вторым футболистом после украинца Андрея Шевченко, которому удалось оформить хет-трик на "Камп Ноу" в ворота "Барселоны" в рамках турнира Лиги чемпионов.

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