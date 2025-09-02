Украинский спортсмен перешел в другой клуб Английской Премьер-лиги.

Украинский футболист Александр Зинченко все же ушел из "Арсенала". 28-летний спортсмен перешел в аренду в другой клуб Английской Премьер-лиги "Ноттингем Форест", о чем говорится на официальной странице клуба в Instagram.

Переход Зинченко рассчитан до конца сезона 2025/26. В тот же момент у него истекает контракт с "Арсеналом", поэтому футболист станет свободным агентом.

"Привет, ребята. Я очень рад присоединиться к "Ноттингем Форест". С нетерпением жду нового сезона. Не могу дождаться встречи со всеми вами там. Вперёд, "Форест"", - заявил Зинченко в своем обращении к фанатам футбольного клуба.

Заявление "Арсенала"

Клуб прокомментировал переход Зинченко, рассказав его короткую историю в "Арсенале" и в целом, как футболиста. 28-летний футболист перебрался в лондонский клуб из "Манчестер Сити" в июле 2022 года и провёл 91 матч во всех турнирах.

"Он стал самым молодым автором гола за национальную команду в возрасте 19 лет, а в 24 года — её самым молодым капитаном. Его международная карьера уже успешна: он трижды участвовал в чемпионатах Европы, провёл 74 матча, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. В 2019 году Зинченко был признан футболистом года в Украине", - говорится в публикации в Instagram.

Теперь украинец будет играть за "Форест", который на текущий момент находится на 10 позиции в АПЛ — 1 победа, 1 ничья и поражение. При этом, закончив предыдущий сезона 7 позиции, "Форест" поборется за чемпионство в основном раунде "Лиги Европы".

Ранее УНИАН сообщал, что украинец мог перейти во французский "Марсель". Однако фанатам это не сильно понравилось. Причиной стало то, что после трагических событий 7 октября 2023 года - нападения террористов из сектора Газа на Израиль с захватом заложников - украинец опубликовал сторис, в котором публично поддержал Израиль.

В Марселе же проживает значительное количество мусульман.

