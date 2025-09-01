Летнее трансферное окно во Франции закроется уже 1 сентября в 21:00 по киевскому времени.

Защитник и полузащитник сборной Украины, а также игрок лондонского "Арсенала" Александр Зинченко оказался на пороге перехода во французский "Марсель". Однако, как пишет "Телеграф", эту новость неоднозначно восприняли болельщики клуба - часть фанатов организовала протест в соцсетях.

Как сообщает lefigaro, "Марсель" действительно проявляет заинтересованность к Зинченко. В то же время ряд фанатов клуба запустили в соцсети Х флешмоб с призывом сорвать возможный трансфер. Причиной стало то, что после трагических событий 7 октября 2023 года - нападения террористов из сектора Газа на Израиль с захватом заложников - украинец опубликовал сторис, в котором публично поддержал Израиль.

Поскольку в Марселе проживает значительное количество мусульман, часть местных болельщиков восприняла это крайне негативно. В соцсетях появились посты с хэштегом #ZinchenkoNotWelcome ("Зинченко здесь не рады"), которым фанаты сопровождают публикации.

Отмечается, что летнее трансферное окно во Франции закроется уже 1 сентября в 21:00 по киевскому времени. К тому же в текущем сезоне Зинченко еще не провел ни одного матча на клубном уровне.

Напомним, ранее сообщалось, что лондонский клуб "Арсенал" рассматривает возможность обмена украинского защитника Александра Зинченко на вингера "Милана" Рафаэля Леау. "Арсенал" заинтересован в 26-летнем португальце, и для обмена рассматриваются сразу несколько игроков клуба, включая Зинченко. Говорилось, что это может быть сложный обмен для лондонского клуба - украинца могут не оценить в 30 миллионов фунтов стерлингов, которые "Арсенал" потратил на его трансфер из "Манчестер Сити".

Также появилась новость о том, что во французском "Пари Сен-Жермен" якобы подружились центральный защитник сборной Украины Илья Забарный и вратарь сборной РФ Матвей Сафонов. В частности, в Instagram фанатская страница клуба "ПСЖ" сообщила, что игроки стали друзьями и летели вместе на матч за Суперкубок УЕФА против "Тоттенхэма".

По данным Paris No Limit, игроки уже "хорошие друзья в парижской раздевалке". Речь идет о том, что они не играли за команду в том матче, но приняли участие в церемонии награждения.

По данным СМИ, между ними произошел курьезный момент: когда Забарный поднял Кубок для фото, Сафонов скривился - выражение лица россиянина попало на фото.

