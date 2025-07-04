Лондонский клуб "Арсенал" рассматривает возможность обмена украинского защитника Александра Зинченко на вингера "Милана" Рафаэля Леау. Об этом сообщает Arsenal Insider.
Отмечается, что "Арсенал" заинтересован в 26-летнем португальце. Для обмена рассматриваются сразу несколько игроков клуба, включая Зинченко.
По данным издания, это может быть потенциально сложный обмен для лондонского клуба. Причина состоит в том, что украинца могут не оценить в 30 миллионов фунтов стерлингов (около 41 млн долларов), которые "Арсенал" потратил на его трансфер из "Манчестер Сити".
В издании подчеркнули, что клуб готов обменять Зинченко по сниженной цене.
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