Легендарный украинский тренер объяснил, почему Зинченко лучше присматриваться к новому клубу.

Украинский тренер Мирон Маркевич, который известен всем командованием легендарной команды "Металлист", заявил, что футболисту Александру Зинченко необходимо идти из "Арсенала", ибо к нему может не быть доверия. Об этом, в частности, говорит то, что украинского спортсмена выпустили на поле только на последних секундах после разгрома мадридского "Реала" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Ему нужно идти из "Арсенала", если к нему нет доверия. Зачем там сидеть? Это мое мнение, а решать только Зинченко. Он еще молод и ему нужно играть, тем более, он сильный футболист, - подчеркнул он в интервью "Украинскому Футболу".

По информации СМИ, интерес к нашему спортсмену выражает "Боруссия" Дортмунд. Маркевич, в свою очередь, посоветовал Зинченко перейти туда.

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"Боруссия" – сильная команда. Зинченко нужна игровая практика, это и для сборной будет хорошо", – считает он.

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Ранее УНИАН сообщал, что Зинченко уже летом может перейти в другой топ-клуб. Среди возможных "кандидатов на выход" в Арсенале называются не только Зинченко, но т Жоржиньо, Томас Парти и Киран Тирни.

Украинский защитник утратил место в стартовом составе после появления Риккардо Калафьори и восстановления Юрриена Тимбера, которого Артета стал чаще использовать на левом фланге.

Кроме того, после первого гола сборной Украины в одном из матчей в конце 2024 года Зинченко поднял футболку с числом "1000", напомнив о войне.

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