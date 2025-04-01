В настоящее время команда этого специалиста занимает вторую позицию в турнирной таблице.

Известный украинский футбольный тренер Мирон Маркевич похвалил Руслана Ротаня, который сейчас является главным тренером "Александрии".

"Отдам награду Руслану Ротаню. Он заслужил, потому что "Александрия" показывает стабильную игру под его руководством", - прокомментировал свой выбор Маркевич, пишет sport.ua.

В настоящее время команда под руководством Ротаня занимает вторую строчку турнирной таблицы Украинской премьер-лиги (УПЛ), имея в активе 50 очков после 22 матчей. У "Динамо", которое возглавляет турнирную таблицу - 54 очка.

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26 марта легендарный итальянский футболист отреагировал на скандал вокруг его визита в Москву. В частности, экс-нападающий итальянской "Ромы" и сборной Италии по футболу Франческо Тотти рассказал, почему поедет с визитом в страну-агрессора РФ. Его визит в Москву намечен на 8 апреля.

А 27 марта стало известно, что в деле о смерти легендарного Диего Марадоны произошел неожиданный поворот. Прямо в зале суда арестован бывший охранник звездного спортсмена Хулио Сесара Корию. Прокурор обвинил его во лжи под присягой, кроме того, Кория изменил свои показания относительно процесса реанимации Марадоны. Этот факт вызвал у судей подозрения.

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