Известный украинский футбольный тренер Мирон Маркевич похвалил Руслана Ротаня, который сейчас является главным тренером "Александрии".
"Отдам награду Руслану Ротаню. Он заслужил, потому что "Александрия" показывает стабильную игру под его руководством", - прокомментировал свой выбор Маркевич, пишет sport.ua.
В настоящее время команда под руководством Ротаня занимает вторую строчку турнирной таблицы Украинской премьер-лиги (УПЛ), имея в активе 50 очков после 22 матчей. У "Динамо", которое возглавляет турнирную таблицу - 54 очка.
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