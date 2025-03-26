Он сказал, что поедет в РФ продвигать спортивные ценности, поскольку сам он не политик, а человек спорта.

Легендарный нападающий итальянской "Ромы" и сборной Италии по футболу Франческо Тотти рассказал, почему поедет с визитом в страну-агрессор РФ. Его визит в Москву намечен на 8 апреля.

Об этом сообщает агентство ansa.it. "Моя деловая поездка в Москву вызывает споры, но я не политик и не дипломат, я спортсмен, который продвигает спортивные ценности по всему миру. Я всегда это делал: сначала как футболист, а теперь в новом статусе. В течение многих лет я ездил во все страны, куда меня приглашали говорить о спорте, и я без проблем поеду в Киев с той же целью", - оправдался Тотти.

Кроме того экс-футболист добавил, что если бы получил обращение от компетентного органа не участвовать в мероприятии в Москве, то "не колеблясь сделал бы шаг назад".

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Легенда итальянского футбола также высказал мнение, что скандал вокруг его поездки в РФ, это спекуляции и попытка прославиться за счет его имени. Правда кто именно спекулирует и пытается использовать его имя Тотти не указал.

Как сообщал УНИАН, о визите звездного итальянского футболиста Франческо Тотти в РФ стало известно 17 марта. В российской столице он примет участие в гала-мероприятии, организованном российским порталом ставок на спорт.

Кто такой Франческо Тотти

Франческо Тотти - итальянский футболист, экс-капитан футбольного клуба "Рома", где играл на протяжении всей карьеры (1992-2017 год).

Он является чемпионом мира 2006 года и вице-чемпионом Европы 2000 года в составе сборной Италии.

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