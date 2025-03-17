Огромные цифровые рекламные щиты, рекламирующие мероприятие, гласят: "Император отправляется в Третий Рим".

Звезда итальянского футбола Франческо Тотти вызвал споры своими планами посетить Москву для участия в гала-мероприятии, организованном российским порталом ставок на спорт в следующем месяце.

Как пишет Financial Times, когда в российской столице появились огромные рекламные щиты, рекламирующие приезд отставного капитана футбольного клуба "Рома", итальянские критики призвали Тотти пересмотреть свои планы, предупредив, что поездка окажет поддержку Кремлю в критический момент для Украины и Европы в целом.

"Франческо, Рим любит тебя за твое сердце и щедрость: не позволяй им ассоциироваться с теми, кто попирает права человека и демократию", - сказал Андреа Массарони, римский координатор небольшой либеральной партии "Больше Европы".

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Отмечается, что один из двух лучших бомбардиров в истории итальянского футбола, Тотти является почетным гостем на корпоративном мероприятии 8 апреля. Четырехчасовое мероприятие на 600 человек заявлено как "гала-ужин" во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой - московской арене, финансируемой российским миллиардером Алишером Усмановым, находящимся под санкциями, и названной в честь его бывшей жены.

Марко Сетаччиоли, государственный служащий и проукраинский активист, написал, что своим появлением Тотти, широко известный как "восьмой король Рима", "низводится до пропагандистского менестреля" Путина.

Огромные цифровые рекламные щиты, рекламирующие мероприятие, гласят: "Император отправляется в Третий Рим" - популярное прозвище Москвы, принятое российскими сторонниками жесткой линии, которые видят современную Россию как христианскую империю, которая переживет Древний Рим.

Представитель Тотти сказал, что московский гала-концерт был "только спортивным мероприятием", но что ушедший на пенсию футболист "проведет все необходимые оценки" перед поездкой.

Нона Михелидзе, старший научный сотрудник Римского института международных отношений, сказала, что его запланированное появление в Москве отражает более широкое "невежество" итальянцев относительно войны на Украине. Она добавила:

"Поездка Тотти туда говорит о том, что в Италии отсутствует сочувствие к человеческим страданиям на Украине".

Отношение Италии к войне в Украине

Шумиха разгорелась на фоне глубоких разногласий в Италии и правящей коалиции премьер-министра Джорджи Мелони по поводу продолжающейся поддержки Римом Киева, поскольку стремление президента США Дональда Трампа к скорейшему прекращению войны вызвало в Европе опасения, что он согласится на большинство требований Путина.

Недавний опрос Ipsos показал, что только 32 процента итальянцев поддерживают Украину, что ниже 57 процентов в течение нескольких недель после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Около 54 процентов теперь считают себя нейтральными, что выше 38 процентов три года назад.

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