72-летний специалист вернулся к работе после семилетней паузы в карьере.

Опытный украинский специалист Мирон Маркевич возвращается к тренерской деятельности после семилетней паузы в карьере.

72-летний тренер подписал контракт с "Карпатами", сообщает официальный сайт львовского клуба.

На посту главного тренера "Карпат" Маркевич заменил Андрея Тлумака, который не смог вывести львовский клуб в украинскую Премьер-лигу. Команда заняла лишь пятое место по итогам сезона в Первой лиге.

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В СМИ уже появлялась информация о том, что Маркевич приходит под 3-летний проект, а в его тренерский штаб войдут Андрей Сапуга, Богдан Стронцицкий и Владимир Езерский.

Условия соглашения с тренером клуб не афиширует.

По информации СМИ, Маркевич подписал контракт с "Карпатами" на три сезона с хорошими финансовыми условиями.

Ожидается, что в тренерский штаб Маркевича в "Карпатах" войдут Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий (тренер вратарей), работавшие предыдущие несколько сезонов вместе с Андреем Тлумаком. Также штаб Маркевича может пополнить Владимир Езерский, который сейчас работает в "Александрии".

Отметим, что для Мирона Богдановича это уже пятый приход на пост главного тренера "Карпат". Ранее он возглавлял этот клуб в 1992 - 1995, 1996 - 1998, 2001 - 2002 и 2002 - 2004 годах.

Предыдущим местом работы Маркевича был "Днепр", которым он руководил в период с 2014 по 2016 год.

Также Мирон Маркевич возглавлял: "Волынь", "Кривбасс", "Металлург" Запорожье, "Металлист" и другие клубы.

В 2015 году "Днепр" под руководством Мирона Богдановича выходил в финал Лиги Европы, где уступил испанской "Севилье". Также с "Днепром", "Металлистом" и "Карпатами" именитый тренер завоевывал бронзовые и серебряные награды чемпионата Украины.

С 2016 года Маркевич не работал тренером, возглавляя до 2021 года комитет сборных УАФ.

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