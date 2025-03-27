Арестован бывший охранник звездного футболиста.

В деле о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны произошел неожиданный поворот. Прямо в зале суда был арестован бывший охранник звездного спортсмена Хулио Сесар Кория.

Издание The Sun сообщает, что прокурор обвинил его во лжи под присягой. Бывший охранник Марадоны, который был с ним в последние минуты его жизни, заявил, что не общался с врачом аргентинского футболиста – Леопольдо Лукке, однако переписка в WhatsApp стала доказательством обратного.

Кроме того, Кория изменил свои показания относительно процесса реанимации Марадоны. Этот факт вызвал у судей подозрения. После быстрого совещания они решили немедленно арестовать мужчину.

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Прокурор назвал последние дни легендарного Марадоны "Домом ужасов" – причиной стали ненадлежащие условия ухода.

Фигурантами дела также являются семеро медицинских работников. Их обвиняют в убийстве с возможным умыслом. Примечательно, что изначально дело рассматривалось как непредумышленное убийство, однако было переквалифицировано на убийство после того, как в обличительном отчете медицинской комиссии было указано, что команда Марадоны действовала "неадекватно, несовершенно и безрассудно".

Смерть Марадоны

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года от острого сердечно-дыхательного кризиса. Ему было 60 лет.

Тогда в Аргентине, откуда родом легендарный спортсмен, объявили траур.

Официально причиной смерти звезды называли нарушение работы сердечно-сосудистой системы. Незадолго до этого он перенес операцию по удалению тромба на головном мозге.

Следствие предполагает, что футболиста слишком рано выписали из больницы, а его медицинская команда не обеспечила ему достаточного ухода.

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