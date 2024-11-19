Защитник забил гол, после чего забрал с трибуны и показал футболку с числом "1000".

После забитого первого гола в ворота Албании на решающем матче "Лиги наций-2024/25" Александр Зинченко напомнил о 1000-м дне полномасштабного российского вторжения в Украину.

Защитник забил гол, после чего забрал с трибуны и показал футболку с числом "1000". К нему присоединился Роман Яремчук, который позже также отметился голом.

Сейчас в матче перерыв и счет 0:2 в пользу Украины.

Выступления Украины в Лиге Европы

Решающий матч Украины в сезоне Лиги наций Албания - Украина определит, вылетит ли команда в Дивизион С, или может претендовать на повышение в Дивизион А.

Матч Албания - Украина состоится второй раз в розыгрыше Лиги наций. Именно такой матч открывал программу выступлений для "сине-желтых" в турнире и закончился поражением нашей сборной со счетом 1:2.

Эти команды встречаются между собой в восьмой раз. Предыдущий матч Украина - Албания стал первым, в котором "сине-желтые" потерпели поражения - еще в пяти одерживали победы и однажды сыграли вничью.

Перед началом матча стали известны заявки команд. В список "сине-желтых", в частности, не попал форвард Владислав Ванат.

Футбольные клубы Европы категорически против, чтобы их украинские игроки ехали на тренировочные сборы в Украину. Из-за этого национальной команде приходится организовывать подготовку к матчам за рубежом, рассказал главный тренер сборной Сергей Ребров.

Он поделился, что на самом деле и тренерский штаб, и футболисты сборной ждут возможности не только тренироваться в Украине, но и сыграть перед зрителями дома.

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