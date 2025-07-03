28-летний футболист ехал вместе со своим братом.

Появилась информация о гибели 28-летнего португальского футболиста Диогу Жота, который с 2020 года выступал за "Ливерпуль". Он погиб прошлой ночью в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Самора, пишет Marca.

Авария произошла на 65-м километре автотрассы A-52, в районе заморской комарки Санабрия. Игрок "Ливерпуля" погиб, когда автомобиль, в котором он ехал вместе со своим 26-летним братом Андре, также профессиональным футболистом, выступающим за "Пенафиел", вылетел с дороги и загорелся.

По словам очевидцев, которые сообщили о происшествии в экстренную службу 112, машина оказалась полностью охвачена огнём, который также перекинулся на прилегающую растительность.

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Что еще известно про Диогу Жота

Совсем недавно Диогу Жота женился — всего 10 дней назад — на своей невесте Рут Кардозу. Свадьба состоялась 22 июня. На фотографиях, опубликованных в Instagram, можно было увидеть пару с их тремя детьми: Денисом (2021 года рождения), Дуарте (2023) и дочерью, родившейся в 2024 году, имя которой не разглашается.

После перехода из "Вулверхэмптона" в "Ливерпуль" (за 44,7 миллиона евро), Жота провёл 182 матча за "красных", в которых забил 65 голов и отдал 26 результативных передач. За это время он выиграл с клубом три трофея: Премьер-лигу (2024–25), Кубок Англии (2021–22) и Кубок английской лиги (2021–22).

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