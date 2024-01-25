Футболист играл за ряд украинских клубов Премьер-лиги и белорусские команды.

Накануне, 24 января, на фронте погиб известный в прошлом футболист, воспитанник киевского "Динамо" Сергей Рожок. Об это сообщается на странице в Facebook Бучанской районной ассоциации футбола.

"Сегодня, защищая Украину, погиб великий мастер футбола, Человек с большой буквы Сергей Рожок... нет слов от боли... теряем лучших..." – говорится в некрологе.

Сергей начинал свой футбольный путь в академии "Динамо", но за первую команду так и не дебютировал. Игрок провел 93 матча за вторую и третью команды "Динамо". В отеяественном чемпионате он играл за "Таврию", "Закарпатье" (ныне - "Говерла"), киевский ЦСКА, "Харьков", "Десну", "Оболонь", "Кривбасс", "Черноморец" и кропивницкую "Зірку".

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В сезоне 2009/09 завоевал в составе "Оболони" серебряные медали чемпионата Первой лиги и помог "пивоварам" выйти в Премьер-лигу.

За рубежом выступал в чемпионате Беларуси, защищая цвета "Минска", "Белшины", "Немана", "Витебска", "Гомеля" и "Смолевичей". Стал обладателем Кубка страны в составе "Минска".

Также игрок выступал за юношескую (U-17, 8 игр) и молодежную (U-21, 13 игр) сборные Украины, проведя, в общей сложности, 21 матч.

С 2019 года игрок выступал на любительском уровне. Его последним клубом был "Штурм" из Киевской области.

Ранее на войне погиб бівший украинский футболист Виталий Зализняк. На протяжении футбольной карьеры Зализняк играл за футбольные клубы "Космос" (Павлоград), "Металлург" (Новомосковск), "Мариуполь", "Торпедо" (Запорожье), "Сталь" (Каменское), "Электрометаллург-НЗФ" (Никополь). Также на войне с российскими оккупантами погиб бывший игрок футбольных клубов "Волынь" (Луцк) и "Нива" (Тернополь) Роман Годованый.

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