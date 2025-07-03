Криштиану Роналду отреагировал на гибель партнера по сборной Диогу Жоты

Известный футболист и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на гибель партнера по национальной команде Диогу Жоты.

"Это не имеет смысла. Как только мы были вместе в сборной, ты отпраздновал свадьбу. Твоей семье, жене и детям я выражаю соболезнования, желаю вам всех сил этого мира. Знаю, что теперь ты всегда будешь с ними. Покойся с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам", - написал Роналду в Instagram.

Погиб Диогу Жота: что известно

В Испании в автомобильной авариипогиб форвард английского футбольного клуба "Ливерпуль" Диогу Жота. Ему было 28 лет.

Вместе со звездой "Ливерпуля" погиб его 26-летний брат Андре. Он также был футболистом и играл за клуб "Пенафиел" из второго дивизиона чемпионата Португалии.

Вместе с "Ливерпулем", за который выступает с 2020 года, Жота выиграл чемпионат Англии, а со сборной Португалии - Лигу наций. За национальную команду он сыграл 49 матчей и забил 14 голов.

Известно, что автомобиль, в котором ехали футболисты вылетел с дороги и загорелся. По словам очевидцев, которые вызвали экстренную службу 112, машина оказалась полностью охвачена огнем, который также перекинулся на близлежащие деревья.

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