По данным инсайдеров, испанцы могли активировать клаусулу за украинского форварда.

Украинский нападающий Владислав Ванат перешел из киевского "Динамо" в испанскую "Жирону" на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

"Лучший бомбардир УПЛ сезонов 2023/2024 и 2024/2025 прошел медосмотр в Испании и подписал контракт с представителем Ла Лиги. Владислав – воспитанник нашего клуба. Он прошел многолетний путь от клубной академии до чемпионства с "Динамо" и регулярных приглашений в сборную Украины", – сообщили в "Динамо".

Официально информация о стоимости трансфера не раскрывается. Однако футбольный инсайдер Фабрицио Романо накануне сообщил, что "Жирона" оплатила клаусулу за украинского форварда, которая составляет 20 млн евро.

Тем временем в официальном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) "Жирона" выпустила видео с презентацией Ваната. В подписи к видео пресс-служба испанского клуба указала украинский паспорт и добавила надпись "Еще один в нашу коллекцию". Вероятно, речь идет о том, что еще один украинец стал игроком "Жироны".

Напомним, сейчас за "Жирону" выступает еще один украинец - правый вингер Виктор Цыганков. Также до 2024 года за испанский клуб выступал другой украинский нападающий Артем Довбик. Он успел сыграть за "Жирону" один сезон и стал обладателем трофея Пичичи за наибольшее количество голов в чемпионате в течение сезона. В августе 2024 года Довбик перешел в итальянскую "Рому".

Другие громкие трансферы украинцев

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что украинский футболист Георгий Судаков перешел из донецкого "Шахтера" в португальскую "Бенфику". Сообщалось, что 22-летний футболист перешел в клуб на правах аренды до конца сезона 2025/26 с обязательной опцией выкупа.

Тем временем фанаты "Марселя" устроили протест против перехода в клуб украинского футболиста Александра Зинченко.

