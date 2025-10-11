Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков не сыграет в матче квалификации к чемпионату мира-2026 против Азербайджана. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
"К сожалению, для меня этот сбор завершился. Надеюсь на быстрое восстановление. Ребятам желаю победы в следующем матче", - отметил Судаков.
Что известно о травме украинского игрока
Известно, что футболист повредил плечо в матче с Исландией и был заменен на 39-й минуте. Также он опубликовал фотографию, на которой можно увидеть, как он одет в плечевой бандаж из-за травмы.
"Надеюсь на быстрое восстановление. Поздравляю команду и всех болельщиков с победой", - написал Георгий в своем Telegram-канале.
Другие новости футбола
Как писал УНИАН, 10 октября Сборная Украины вырвала победу в безумном матче отбора к Чемпионату мира. Игра против команды Исландии закончилась со счетом 3:5 в пользу "желто-голубых".
Известно, что матч состоялся на стадионе "Лейгардальсведлюр" в городе Рейкьявик. После трех сыгранных туров сборная Украины занимает второе место в группе D отбора на Чемпионат мира 2026 года.
В то же время главный тренер итальянской "Ромы" Джан Пьеро Гасперини высказался о состоянии Артема Довбыка перед матчами отбора на ЧМ. Он отметил, что украинец постепенно набирает оптимальную форму, однако отметил, что не хотел бы отпускать игрока в сборную.
Однако Гасперини все же добавил:
"Нужно передать ему большую уверенность и чувство принадлежности, он должен знать, что команда с ним".