Футболист надеется на быстрое восстановление.

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков не сыграет в матче квалификации к чемпионату мира-2026 против Азербайджана. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"К сожалению, для меня этот сбор завершился. Надеюсь на быстрое восстановление. Ребятам желаю победы в следующем матче", - отметил Судаков.

Что известно о травме украинского игрока

Известно, что футболист повредил плечо в матче с Исландией и был заменен на 39-й минуте. Также он опубликовал фотографию, на которой можно увидеть, как он одет в плечевой бандаж из-за травмы.

"Надеюсь на быстрое восстановление. Поздравляю команду и всех болельщиков с победой", - написал Георгий в своем Telegram-канале.

Как писал УНИАН, 10 октября Сборная Украины вырвала победу в безумном матче отбора к Чемпионату мира. Игра против команды Исландии закончилась со счетом 3:5 в пользу "желто-голубых".

Известно, что матч состоялся на стадионе "Лейгардальсведлюр" в городе Рейкьявик. После трех сыгранных туров сборная Украины занимает второе место в группе D отбора на Чемпионат мира 2026 года.

В то же время главный тренер итальянской "Ромы" Джан Пьеро Гасперини высказался о состоянии Артема Довбыка перед матчами отбора на ЧМ. Он отметил, что украинец постепенно набирает оптимальную форму, однако отметил, что не хотел бы отпускать игрока в сборную.

Однако Гасперини все же добавил:

"Нужно передать ему большую уверенность и чувство принадлежности, он должен знать, что команда с ним".

