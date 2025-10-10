В то же время Гасперини заявил, что ему жаль, что украинец поехал в сборную.

Главный тренер итальянской "Ромы" Джан Пьеро Гасперини рассказал о состоянии нападающего команды и сборной Украины Артема Довбика. По его словам, игрок постепенно набирает оптимальную форму, однако Гасперини отметил, что не хотел бы отпускать украинца в сборную. Об этом он сказал в интервью Corriero dello Sport.

"Мне жаль, что Довбик поехал в сборную. Я вижу, что Довбик растет, физически растет, и это самое важное, потому что он, по сути, силовой игрок, как по строению, так и по техническим характеристикам, и чтобы быть результативным, он должен быть в очень хорошей форме. Я хотел бы довести его до оптимальной формы, до убеждения, что он способен реализовать свой потенциал. Мы работаем в этом направлении", - заверил тренер "Ромы".

По словам Гасперини, во Флоренции Довбик показал себя хорошо.

"Нужно передать ему большую уверенность и чувство принадлежности, он должен знать, что команда с ним", - добавил он.

Известно, что после шести туров Серии А итальянская команда занимает второе место в таблице с 15 очками (столько же баллов у "Наполи"), но футболисты "Ромы" уступают лидеру по дополнительным показателям.

Артем Довбик в этом сезоне провел семь матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

В то же время украинская сборная свой следующий поединок квалификации чемпионата мира-2026 проведет сегодня, 10 октября, на выезде против Исландии. Затем украинцы сыграют номинально домашний матч против Азербайджана, который состоится в Кракове.

