Бразильский центральный защитник донецкого "Шахтера" Марлон Сантос провел всего 24 минуты на поле в текущем сезоне. Его отсутствие во всех турнирах объясняется... проблемой с лишним весом, заявил украинский журналист Михаил Спиваковский на Youtube-канале "ТаТоТаке".

Главный тренер донецкого клуба Арда Туран не дает Сантосу игровой практики, ведь тот из США вернулся с лишними килограммами.

"У нас возникли вопросы, куда делся Марлон Сантос, потому что, по сути, мы видели его только на трибунах, а в последнем матче он вышел в "пуховике", да, и подрался с Асинором. Из того, что я знаю и о чём узнал, Марлон Сантос должен вернуться на поле уже в ближайшее время. У игрока был лишний вес, поэтому он не только своей позицией, но и какой-то аурой напоминал Ярослава Ракицкого", - отметил Спиваковский.

Кроме того, мы рассказывали, что "Шахтер" уже успел одержать одну победу в рамках Лиги конференций. В рамках первого тура горняки сыграли с шотландским "Абердином".

