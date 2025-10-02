Игра проходила в Шотландии.

В рамках первого тура основного этапа Лиги конференций между собой сыграли донецкий "Шахтер" и шотландский "Абердин". Встреча закончилась со счетом 2:3 в пользу украинского клуба.

Матч начался крайне неудачно для горняков: уже на 8-й минуте Карлссон реализовал пенальти. На 39-й минуте Назарина ударом в дальний кит ворот сравнял счет в поединке.

В начале второго тайма "горняков" вывел вперед Феррейра, который пробил головой мимо голкипера соперников. На 60-й минуте Педро Энрике увеличил преимущество "Шахтера", прошив Митова ударом в одно касание. Через девять минут преимущество украинского клуба снова сократилось до одного гола: Девлин сыграл на добивании после попадания мяча в перекладину.

Видео дня

Лига конференций УЕФА. 1-й тур.

"Абердин" - "Шахтер" - 2:3

Голы: Карлссон, 8 (пен.), Девлин, 69 - Назарина, 39, Лукас, 54, Педриньо Азеведо, 59

Предупреждения: Карлссон, 49, Лазетич, 67, Гельтне-Нильсен, 71, Девлин, 75 - Педриньо Азеведо, 20, Матвиенко, 67, Потрошитель, 89, Винисиус, 90+2

"Абердин": Митов - Доррингтон, Милн, Кнустер - Кескинен, Кларксон (Полвара, 65), Палаверса (Гельтне-Нильсен, 64), Армстронг (Шинни, 64), Девлин (Нисбет, 86) - Карлссон (Е5).

"Шахтер": Ризнык - Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус - Марлон Гомес (Грамм, 90), Назарина, Очеретько - Педриньо да Силва (Изаки, 75), Элиас (Мейреллиш, 75), Лукас (2).

Выступления украинских клубов в еврокубках

2 октября, "Динамо" встречалось с английским "Кристал Пэлас" в матче 1-го тура основного раунда Лиги конференций. Матч в польском городе Люблин, где киевляне принимают своих соперников в еврокубках, закончился поражением "Динамо" со счетом 0:2.

Вас также могут заинтересовать новости: