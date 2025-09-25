Накануне прошли первые матчи группового этапа Лиги Европы.

"Астон Вилла" является главным фаворитом на победу в Лиге Европы в этом сезоне. Такой прогноз дал аналитический "суперкомпьютер" компании Opta.

Шансы на победу английского клуба во всем турнире оцениваются в 23,3%. Победу же итальянской "Ромы", за которую выступает украинский форвард Артем Довбик, аналитики оценивают в 13%. На третьей строчке - "Ноттингем Форест", за который выступает другой украинец Александр Зинченко. Вероятность этого, по мнению Opta, 10,2%.

Весь список главных претендентов на победу в ЛЕ выглядит следующим образом:

Видео дня

1. "Астон Вилла" - 23,3%

2. "Рома" - 13%

3. "Ноттингем Форест" - 10,2%

4. "Лилль" - 8,1%

5. "Лион" - 6,7%

6. "Болонья" - 5,7%

7. "Порту" - 5,3%

8. "Фейеноорд" - 5,1%

9. "Штутгарт" - 3,2%

10. "Бетис" - 3,1%

Напомним, 24 сентября прошли первые матчи группового этапа Лиги Европы. Итальянская "Рома" сыграла против французской "Ниццы". В этом матче Артем Довбик впервые с начала сезона вышел в стартовом составе, но голами не отмечался. Итальянский клуб обыграл французов со счетом 2:1.

Александр Зинченко также вышел в старте на матч против испанского "Бетиса". Игра закончилась голевой ничьей со счетом 2:2.

Другие новости спорта

Ранее стало известно, что Андрей Шевченко рассматривает замену на должность главного тренера Сборной Украины по футболу. В частности рассматривается вариант назначения Олега Лужного на эту должность.

Незадолго до этого в СМИ появилась информация, что действующий тренер сборной Сергей Ребров уже согласовал условия контракта с "Панатинаикосом". Впрочем, сообщалось, что УАФ пока не дала согласия на переход коуча в греческий клуб.

Вас также могут заинтересовать новости: