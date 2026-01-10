'Мы ничего не обязаны': промоутер высказался о возвращении Джошуа на ринг после ДТП

Спортсмену удалось выжить в смертельной аварии.

Британский промоутер Эдди Гирн заявил, что бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа нужно время, чтобы пережить горе, прежде чем он решит свое будущее в боксе. В то же время промоутер считает, что спортсмен вернется на ринг, передает Sky News.

Известно, что близкие друзья Джошуа и члены его команды, Сина Гами и Латиф "Латц" Айоделе погибли в автокатастрофе возле Лагоса в Нигерии 29 декабря после того, как автомобиль столкнулся с неподвижным грузовиком.

Боксер также находился в машине и получил незначительные травмы.

"Я несколько раз разговаривал с ним. Только сейчас мы начали больше общаться, потому что нужно время, чтобы оправиться от такого. Я думаю, что все, что можно сделать в такой ситуации, - это дать людям время. Меня удивляет, что люди спрашивают меня, что будет дальше и разговаривал ли я с ним о его карьере. Нет, до таких разговоров еще далеко. Я планирую встретиться с ним на следующей неделе, как с другом. Я не собираюсь идти к нему и говорить: "Я знаю, что произошла эта ужасная трагедия, но давай поговорим о том, что дальше". Я был бы идиотом, если бы так поступил. Это было бы абсолютно неправильно", - подчеркнул Гирн.

По его словам, когда происходят такие трагедии, то это уже не о боксе или бизнесе, это о личности спортсмена, семьях этих двух мужчин.

"Время скорбеть и смириться с трагическим событием. Если он больше никогда не выйдет на ринг, никто не сможет его за это винить, но, зная Эй Джея (так называют Энтони Джошуа - УНИАН), я верю, что после того, как он переживет горе, он захочет вернуться в бокс. Единственное, что поможет ему прояснить мысли, - это время, и он получит его сколько угодно. У нас нет поясов, мы ничего не обязаны делать. Мы можем не выходить на ринг два года или вообще никогда больше", - добавил промоутер.

Гирн отметил, что его "сердце разрывается" за Джошуа после смерти двух друзей, которые сыграли важную роль в его успехе.

"Сина и Латц были двумя людьми, которые были ему чрезвычайно близки на многих уровнях. Они пришли вместе с ним и видели его взлет, но также были неотъемлемой частью команды. Такими преданными и страстными. Сина, перед последним боем, был как лидер лагеря. Я думаю, что такие вещи не впечатляют тебя, не проникают в сознание в течение долгого времени. Мне это не проникло, и я не был рядом с этими ребятами так часто, так что представьте себе, как это быть Эй Джеем, представьте себе, как быть вовлеченным в этот инцидент. Мне очень жаль его", - сказал промоутер.

По его словам, сейчас близкие должны быть рядом с боксером и дать ему всю необходимую поддержку и время, чтобы он мог принять решение о том, что делать дальше.

ДТП с Энтони Джошуа - что известно

Как писал УНИАН, Энтони Джошуа потерял двух тренеров в ДТП в Нигерии. Автомобиль боксера марки Lexus превысил скорость и врезался в грузовик. Водитель во время обгона потерял управление над автомобилем и врезался в грузовик, который стоял на обочине.

Сам боксер находился на заднем сиденье за водителем, поэтому получил только травмы.

Отмечается, что Латц был личным тренером Джошуа, а Сина отвечал за физическую подготовку британской звезды бокса.

Впоследствии стало известно, что водителю автомобиля Энтони Джошуа предъявлены обвинения после смертельного ДТП в Нигерии. Его обвинили в опасном вождении, повлекшем смерть, неосторожном и небрежном вождении, вождении без должной осторожности и внимания, а также вождении без действительного национального водительского удостоверения.

