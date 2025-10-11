По словам футболиста, это плохой показатель, когда команда пропустила во время игры три мяча.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко заявил, что вместе с другими игроками доволен победой, которую они одержали в матче против Исландии, однако все же были расстроены из-за трех пропущенных мячей. Слова футболиста передает журналист UA-Футбол.

Он отметил, что особого празднования после победы не было.

"Не скажу, что что-то такое особенное было в раздевалке. Все рады. Был дебют только у Великана. Поздравили его. Смешанные ощущения были, потому что пропустили три мяча и это очень плохо, да. У нас три очка на выезде, здесь всегда очень трудно было", - добавил Миколенко.

В то же время он отметил, что замены во время матча положительно повлияли на игру.

"Очень классно стартовали, но потом, когда выигрывали 3:1, пропустили два мяча и было очень трудно снова забить. Но вышли замены и они нам очень помогли, по моему мнению, я так скажу. И очень рад, что мы выиграли этот матч", - подчеркнул защитник украинской сборной.

Также игрок объяснил, почему команда упустила преимущество в матче:

"Я так скажу, что по футбольному, когда ты выигрываешь всегда в два мяча, это еще тяжелее. Потому что ты подсознательно думаешь, что ты вроде уже выиграл этот матч, но только ты пропускаешь еще один мяч, это уже разница один, а они на ходу, соперники. Такой очень хороший счет, когда в два мяча выигрываешь".

Известно, что во время игры Миколенко отметился результативной передачей на Руслана Малиновского.

В целом Украина уже набрала четыре очка после трех туров и занимает второе место в отборочной группе, которую возглавляет Франция. Известно, что французы в параллельном поединке победили сборную Азербайджана со счетом 3:0.

В следующем туре отбора ЧМ-2026 Украина 13 октября сыграет в Кракове против Азербайджана.

В то же время стало известно, что звезда сборной Украины пропустит матч с Азербайджаном. Речь идет о Георгии Судакове, который повредил плечо в матче с Исландией и был заменен на 39-й минуте.

"К сожалению, для меня этот сбор завершился. Надеюсь на быстрое восстановление. Ребятам желаю победы в следующем матче", - подчеркнул он.

