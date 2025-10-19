Вместе они заработают примерно 945 миллионов долларов в течение текущего сезона.

Звезда сборной Португалии и игрок саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом мира в сезоне 2025-26.

Об этом свидетельствует новый рейтинг от Forbes. По оценкам журналистов, в текущем сезоне заработок Роналду в "Аль-Насре" составит $230 млн. Рекламные контракты принесут 40-летнему спортсмену еще $50 млн, поэтому общий доход – $280 млн.

В то же время 38-летний аргентинец Лионель Месси заработает значительно меньшую сумму. Его прогнозируемый доход достигнет 130 миллионов долларов.

На третьей строчке рейтинга оказался Карим Бензема. 37-летний француз, по прогнозу издания, в этом сезоне заработает $104 млн.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира

1. Криштиану Роналду, 40 лет – $280 млн.

2. Лионель Месси, 38 лет – $130 млн.

3. Карим Бензема, 37 лет – $104 млн.

4. Килиан Мбаппе, 26 лет – $95 млн.

5. Эрлин Голанн, 25 лет – $80 млн.

6. Винисиус Жуниор, 25 лет – $60 млн.

7. Мохаммед Салах, 33 года – $55 млн.

8. Садио Мане, 33 года – $54 млн.

9. Джуд Беллингем, 22 года – $44 млн.

10. Ламин Ямаль, 18 лет – $43 млн.

Вместе десять самых богатых футболистов мира заработают примерно 945 миллионов долларов в течение текущего сезона.

Другие новости футбола

Израильским болельщикам запретили посещать матч Астон Вилла – Маккаби в Лиге Европы. Игра должна состояться 6 ноября в Бирмингеме, Великобритания. Там опасаются, что присутствие израильских болельщиков может привести к массовым беспорядкам.

Между тем звезда сборной Норвегии превзошел успехи Месси и Роналду в международном футболе. Речь об Эрлинге Холанне, который пересек отметку в полсотни голов за национальную команду. На то, чтобы забить 50 голов, у него ушло 46 матчей. Роналду для 50 голов понадобилось 114 матчей, а Месси – 107.

