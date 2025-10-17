В Британии опасаются, что присутствие израильских болельщиков может привести к массовым беспорядкам.

Фанатам израильского клуба "Маккаби Тель-Авив" запретили посещать матч против британской "Астон Виллы" в основном этапе Лиги Европы-2025/26, который состоится в Бирмингеме 6 ноября. Об этом пишет The Atheltic.

Отмечается, что Консультативная группа по вопросам безопасности (SAG) сообщила о том, что болельщики израильского клуба не смогут посетить матч на стадионе "Вилла Парк" из-за ряда факторов, связанных с безопасностью.

В издании добавили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже раскритиковал это решение. Тем не менее британские организаторы опасаются массовых беспорядков, которые могут возникнуть из-за того, что в Бирмингеме проживает большое количество пропалестински настроенных людей.

Министр культуры Великобритании Иан Мюррей отметил в разговоре с журналистами, что этот вопрос еще не закрыт окончательно. Он поделился, что уже сегодня, 17 октября, состоится встреча государственного секретаря по вопросам культуры Лизы Нэнди с Министерством внутренних дел и другими заинтересованными сторонами, чтобы попытаться выяснить, как можно решить эту проблему.

