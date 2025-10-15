Эти "злые двойники" будут выступать в официальном российскрм чемпионате, но во второй лиге.

Россия создала незаконные клоны украинских футбольных клубов "Шахтер" (Донецк) и "Заря" (Луганск). Об этом сообщает российский телеграм-канал Sport Baza.

Так, сообщается, что российский клон донецкого "Шахтёра" вроде бы уже получил одобрение на участие в футбольном чемпионате России, сейчас он как раз проходит лицензирование. Фейковый "Шахтёр" определен в первую группу Второй лиги дивизиона Б, домашние матчи клуб будет проводить в оккупированном Крыму.

"Участвовать в Кубке России "Шахтер" не будет из-за возможных санкций со стороны ФИФА и УЕФА в адрес РФС. Команда в основном укомплектована местными игроками, которые прошли донецкую школу футбола, а также игроками из Крыма. Все они были переведены из Украинской федерации футбола в Российскую", – говорится в сообщении.

Также утверждается, что вместе с поддельным "Шахтером" во Вторую лигу хотят отправить российский клон луганской "Зари" и клуб "Фрегат" из оккупированной части Херсонской области. Оба клуба сейчас тоже пытаются легализовать для участия в официальных российских чемпионатах.

Для справки. Настоящий украинский "Шахтер" в с 2014 года базируется в основном под Киевом и до 2022 года большинство домашних матчей играл на стадионе "Арена Львов". В свою очередь настоящая "Заря" сейчас базируется в Запорожье и там же проводила домашние матчи. Но с началом полномасштабной войны украинские клубы вынуждены переносить "домашние" матчи на иностранные стадионы, в частности в Польше.

Как писал УНИАН, российским и беларуским спортсменам могут разрешить участвовать в зимней Олимпиаде-2026, которая состоится в Италии. Вероятно, подход будет тот же, что и на Олимпиаде-2024 в Париже: участие под нейтральным флагом.

Также мы рассказывали, что УЕФА почтила память российских оккупантов, ликвидированных на фронте в Украине. Во время общей минуты молчания в память об умерших и погибших футболистах были упомянуты в том числе бывшие российские спортсмены, которые ушли на фронт убивать украинцев, но были ликвидированы ВСУ.

