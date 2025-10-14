Сборная удержала второе место в группе.

13 октября в польском Кракове состоялся футбольный матч между национальными сборными Украины и Азербайджана. Команды вышли на поле в рамках 4-го тура квалификационной группы D отбора на чемпионат мира 2026 года.

Украина одолела соперника со счетом 2:1. Это вторая победа Украины в рамках отбора.

Голами отметились Гуцуляк (30), Малиновский (64). На 45+3 Миколенко забил автогол.

Стоит отметить, что счет матча мог бы быть больше, ведь на 88 минуте Волошин забил третий гол, однако после просмотра VAR австрийский судья Себастьян Гисхамер отменил гол.

Благодаря победе в этом матче сборная удержала второе место в группе отбора на ЧМ-2026. Сейчас украинская команда имеет на своем счету 7 очков.

В группе D, кроме Украины и Азербайджана, присутствуют также сборная Франции (на 1 месте) и Исландии (на 3 месте).

Сегодня Исландия сыграла с Францией, счет – 2-2. Если Украина проиграет Франции, то спасет сборную только победа над Исландией.

Украина – Азербайджан (2:1)

Голы: Гуцуляк (30), Малиновский (64) – Миколенко (45+3, автогол).

Предупреждения: Малиновский (45+1), Михайличенко (50) – Магомедалиев (45+1)

Стартовые составы команд

Сборная Украины: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля (Михайличенко, 46), Волошин, Очеретько (Бондаренко, 71), Ярмолюк (Бондарь, 85), Малиновский (Шапаренко, 71), Гуцуляк (Калюжный, 85), Довбик.

Запасные: Бущан, Ризнык, Сваток, Бондарь, Бражко, Ванат, Назаренко, Великан, Калюжный.

Сборная Азербайджана: Магомедалиев, А.Гусейнов (Алиев, 85), Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Джафаргулиев, Т.Байрамов (Ахмедзаде, 85), Хайбулаев, Махмудов, Нуриев (Гурбанлы, 61), Ахундзаде (Эмрели, 85).

Запасные: А.Байрамов, Джафаров, Гаджиев, Хачаев, Эмрели, Ахмедзаде, Дашдамиров, Д.Гусейнов, Абдуллазаде, Алиев.

