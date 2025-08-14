'Шахтер' в серии пенальти вылетел из Лиги Европы

Игра прошла в Кракове на городском стадионе имени Генрика Реймана.

Состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между донецким "Шахтером" и греческим "Панатинаикосом". Игра закончилась ничьей, а судьба дуэли решалась в послематчевых пенальти, в которых больше повезло грекам. Первое противостояние, которое "горняки" играли на выезде, также закончилось вничью.

В основное время команды голов не забивали, а игра была равной, как и в первом матче. На 82-й минуте "Шахтер" остался в меньшинстве, когда вторую желтую карточку получил Очеретько. Также был удален за чрезмерную эмоциональность тренер "горняков" Арда Туран.

В дополнительное время команды также не забивали, а в сверхнапряженной серии пенальти билет в следующий раунд завоевали греки.

Лига Европы УЕФА. Квалификация

"Шахтер" - "Панатинаикос" - 0:0 (3:4 - пен.)

Предупреждения: Бондарь, 28, Очеретько, 48, Назарина, 111 - Гнезда-Черин, 52, Коцирас, 92, Чиривелья, 97, Сиопис, 105+1, Туба, 120+2

Удаление: Очеретько, 81 (второе предупреждение)

"Шахтер": Ризнык - Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус - Очеретько, Марлон (Назарина, 101), Бондаренко - Невертон, Элиас, Алиссон (Швед, 109).

"Панатинаикос": Дронговские - Кирьякопулос (Еремеефф, 113), Туба, Палмер-Браун, Коцирас (Едвай, 101) - Чиривелья, Гнезда Черин (Сиопис, 91), Максимович - Тете (Зарури, 76), Свид, (Манчини, 101).

Игра прошла в Кракове на городском стадионе имени Генрика Реймана. Таким образом за выход в группу Лиги конференций "Шахтер" будет играть против швейцарского клуба "Серветт".

Выступления украинских клубов в Европе

14 августа в 20:00 в поединке Q3 ЛК встречались венгерский "Пакш" и житомирское "Полесье". Первый матч неделей ранее завершился уверенной победой подопечных Руслана Ротаня (3:0), а ответный матч выиграли венгры (2:1).

"Полесье" вышло в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской "Фиорентиной" (21 и 28 августа). Первую игру волки проведут на условно-домашней арене в словацком Прешове, а во втором матче хозяевами будут фиалки.

