Игра прошла в Венгрии на стадионе "Пакш".

Состоялся ответный матч 3 раунда Лиги конференций, в котором встретились венгерский "Пакш" и житомирское "Полесье". Игра закончилась со счетом 2:1. Предыдущую игру житомиряне выиграли 3:0.

Игра прошла в Венгрии на стадионе "Пакш".

В финальном раунде квалификации украинский клуб сыграет с итальянской "Фиорентиной".

Видео дня

Выступления украинских клубов в еврокубках

Неделю назад первый матч провели житомирское "Полесье" и венгерский клуб "Пакш" - поединок закончился со счетом 3:0 в пользу житомирян. Голы за "Полесье" забивали в первом тайме Андриевский и Бескоровайный, а во второй половине встречи отличился Леднев.

12 августа состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Киевское "Динамо" во второй раз проиграло кипрскому "Пафосу" со счетом 2:0. Предыдущий матч команда также проиграла - тогда счет был 0:1. По итогам двух матчей, "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов и продолжит свой еврокубковый сезон в раунде плей-офф Лиги Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: