В рамках квалификации Лиги конференций свой первый матч провели житомирское "Полесье" и венгерский клуб "Пакш". Поединок закончился со счетом 3:0 в пользу житомирян.
Лига конференций. Третий раунд. Первый матч
"Полесье" - "Пакш" - 3:0
Голы: Андриевский, 41, Бескоровайный, 45+1, Леднев, 58
Предупреждения: Сарапий, 27, Крушинский, 49
Удаление: Михайличенко, 90+2 (грубая игра)
"Полесье": Волынец - Кравченко (Хадрой, 87), Сарапий, Бескоровайный, Михайличенко - Бабенко, Андриевский (Таллес Коста, 78) - Гуцуляк, Леднев (Йосефи, 78), Крушинский (Назаренко, 63) - Филипп
"Пакш": Ковачик - Сабо, Киньик, Вечей - Гинора, Папп, Бало (Ошват, 46), Виндекер, Зеке - Гарасти (Ган, 46), Тот (Беде, 65)
Игра состоялась в словацком городе Прешов, где украинский клуб был "хозяином".
Украинские клубы в еврокубках
5 августа в Люблине киевское "Динамо" проиграло кипрскому "Пафосу" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Динамовцы принимали киприотов в польском городе Люблин и уступили 0:1.
Повторный матч "Динамо" и "Пафос" сыграют 12 августа на Кипре. Победитель в решающем раунде отбора ЛЧ выйдет на сильнейшего из пары "Лех" (Польша) - "Цервена Звезда" (Сербия). Неудачник продолжит выступления в Лиге Европы, где сыграет за право выступить на основном этапе с израильским "Маккаби" из Тель-Авива или мальтийским "Хамрун".