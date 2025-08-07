Игра состоялась в словацком городе Прешов, где украинский клуб был "хозяином".

В рамках квалификации Лиги конференций свой первый матч провели житомирское "Полесье" и венгерский клуб "Пакш". Поединок закончился со счетом 3:0 в пользу житомирян.

Лига конференций. Третий раунд. Первый матч

"Полесье" - "Пакш" - 3:0

Голы: Андриевский, 41, Бескоровайный, 45+1, Леднев, 58

Предупреждения: Сарапий, 27, Крушинский, 49

Удаление: Михайличенко, 90+2 (грубая игра)

"Полесье": Волынец - Кравченко (Хадрой, 87), Сарапий, Бескоровайный, Михайличенко - Бабенко, Андриевский (Таллес Коста, 78) - Гуцуляк, Леднев (Йосефи, 78), Крушинский (Назаренко, 63) - Филипп

"Пакш": Ковачик - Сабо, Киньик, Вечей - Гинора, Папп, Бало (Ошват, 46), Виндекер, Зеке - Гарасти (Ган, 46), Тот (Беде, 65)

Игра состоялась в словацком городе Прешов, где украинский клуб был "хозяином".

Украинские клубы в еврокубках

5 августа в Люблине киевское "Динамо" проиграло кипрскому "Пафосу" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Динамовцы принимали киприотов в польском городе Люблин и уступили 0:1.

Повторный матч "Динамо" и "Пафос" сыграют 12 августа на Кипре. Победитель в решающем раунде отбора ЛЧ выйдет на сильнейшего из пары "Лех" (Польша) - "Цервена Звезда" (Сербия). Неудачник продолжит выступления в Лиге Европы, где сыграет за право выступить на основном этапе с израильским "Маккаби" из Тель-Авива или мальтийским "Хамрун".

