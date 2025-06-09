Контракт спортсмена с клубом "Аль-Наср" действует до 30 июня этого года.

Нападающий саудовской футбольной команды "Аль-Наср" Криштиану Роналду после победы со сборной Португалии в финале Лиги наций рассказал, планирует ли что-то изменить в своей карьере. По информации футбольного журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, Роналду решил остаться в "Аль-Насре".

"Мое будущее? В принципе, ничего не изменится. Останусь ли я в Аль-Насре? Да", - сказал всемирно известный футболист.

Известно, что контракт спортсмена с клубом действует до 30 июня 2025 года, скорее всего, стороны уже обсудили его продление, несмотря на то, что официального подтверждения этой информации пока нет.

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Отмечается, что Роналду присоединился к "Аль-Насра" в конце 2022 года. За эти годы он успел сыграть 98 матчей, в которых забил 89 голов и отдал 17 результативных передач.

Криштиану Роналду - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. Отмечается, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" в этом сезоне провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 35 голов и отдал 4 результативные передачи.

Поэтому статистика футболиста в сезоне 2024/2025 имеет такой вид:

про-лига Саудовской Аравии - 30 матчей, 25 голов, 3 ассиста;

лига чемпионов АФК - 8 матчей, 8 голов;

суперкубок Саудовской Аравии - 2 матча, 2 гола, 1 ассист;

кубок Саудовской Аравии - 1 матч.

Также в мае Криштиану отреагировал на дебют сына за сборную Португалии по футболу. Известно, что 14-летний игрок дебютировал со скамейки запасных за сборную страны до 15 лет на международном турнире имени Влатко Марковича в Хорватии.

Юный игрок вышел на поле во втором тайме (на 54 минуте) и надел футболку под номером 7, в которой играл отец мальчика.

"Поздравляю с дебютом от @selecaoportugal, сынок. Очень горжусь тобой!", - написал Роналду.

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