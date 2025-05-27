Португальский футболист снова обошел всех.

Футбольный сезон в Саудовской Аравии, как и во многих других лигах, был официально завершен. Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду, который два сезона выступал за "Аль-Наср", стал лучшим бомбардиром Про-лиги, забив 25 голов.

Хотя его клуб занял третье место в турнирной таблице, набрав 70 очков. В последнем туре "Аль-Наср" проиграл клубу "Аль-Фатех" со счетом 2:3. Роналду в этом матче забил один гол, на 42 минуте.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" в текущем сезоне провёл 41 матч во всех турнирах, в которых забил 35 голов и отдал 4 результативные передачи. В розыгрыше Лиги чемпионов АФК 2024/2025 годов 40-летний форвард отличился 8 раз в 8 матчах.

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Статистика Роналду в сезоне 2024/2025 выглядит следующим образом:

Про-лига Саудовской Аравии — 30 матчей, 25 голов, 3 ассиста

Лига чемпионов АФК — 8 матчей, 8 голов

Суперкубок Саудовской Аравии — 2 матча, 2 гола, 1 ассист

Кубок Саудовской Аравии — 1 матч

Ближайшим соперником по количеству забитых мячей в "Про-лиге Саудовской Аравии" является Иван Тони, который перешел из "Брентфорда" — 23 гола, из которых 10 забиты из пенальти.

Что еще известно про Криштиану Роналду

Ранее УНИАН сообщал, как Роналду отреагировал на дебют сына за сборную Португалии по футболу. 14-летний игрок дебютировал со скамейки запасных за сборную страны до 15 лет на международном турнире имени Влатко Марковича в Хорватии.

Кроме того, голкипер, который играл с Роналду, рассказал, каким на самом деле был футболист вне игры. "Он был просто одним из парней, но он был рабочей лошадкой, и он очень редко просто сидел, болтал или хорошо проводил время", - рассказал Бен Фостер.

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