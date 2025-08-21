Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью ответил на вопрос об игроке, который больше всех помог ему развить свои тренерские способности.
Португальский специалист назвал 8-кратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси, пишет Sporty Net. "Месси. Потому что каждый раз, когда мы играли против него, он заставлял меня много думать", - объяснил Моуринью.
В то время Моуринью был тренером мадридского Реала (2010 по 2013 год), а Месси играл за Барселону (2000 по 2021 год).
В составе каталонского клуба Месси отыграл 778 матчей во всех турнирах, в которых забил 672 гола и сделал 303 результативные передачи.
