Специалист признался, что этот футболист заставлял его много думать над стратегией игры.

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью ответил на вопрос об игроке, который больше всех помог ему развить свои тренерские способности.

Португальский специалист назвал 8-кратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси, пишет Sporty Net. "Месси. Потому что каждый раз, когда мы играли против него, он заставлял меня много думать", - объяснил Моуринью.

В то время Моуринью был тренером мадридского Реала (2010 по 2013 год), а Месси играл за Барселону (2000 по 2021 год).

В составе каталонского клуба Месси отыграл 778 матчей во всех турнирах, в которых забил 672 гола и сделал 303 результативные передачи.

