У итальянского специалиста будет шикарная зарплата и бонусы за достижения.

Итальянский футбольный тренер Симоне Индзаги, который 4 года возглавлял миланский "Интернационале", теперь подписал контракт с аравийским "Аль-Хиляль".

Специалист ушел с поста главного тренера "нерадзурри" после разгрома в финале Лиги чемпионов от ПСЖ. Напомним, матч закончился со счетом 0:5 в пользу французской команды.

После завершения футбольного сезона сам Индзаги и руководство "Интера" приняли решение расстаться.

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Однако безработным специалист был всего день. Как говорится на сайте футбольного клуба "Аль-Хиляль", руководство предложило Индзаги контракт на два года и фантастические финансовые условия.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, его зарплата составит 25 млн евро в год, а за полный срок контракта - 50 млн евро и в дополнение еще бонусы за спортивные достижения.

На посту главного тренера клуба, который является самым титулованным в Саудовской Аравии, Симоне Индзаги сменил португальца Жорже Жезуша.

Симоне Индзаги в "Интере"

Под руководством Индзаги "Интернационале" выиграл 6 трофеев, в том числе Серию А, дважды Кубок Италии и трижды Суперкубок.

Также команда Индзаги два раза выходила в финал Лиги чемпионов: в 2023 году проиграла "Манчестер Сити" и свежий разгром от ПСЖ.

Последний сезон Индзаги в "Интере" был не совсем успешным - команда финишировала второй в Серии А и проиграла в Кубке Италии.

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В ночь на 5 июня в напряженном матче определился первый полуфиналист Лиги наций. На Альянц-Арене состоялся матч полуфинала Лиги Наций УЕФА, в котором сборная Германии сыграла против сборной Португалии. Одержав волевую победу со счетом 2:1, в финал пробились португальцы.

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