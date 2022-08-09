Жозе Моуринью поделился эмоциями от благотворительного матча с донецким "Шахтером".

В воскресенье, 7 августа, в Риме на стадионе "Стадио Олимпико" прошел товарищеский матч, в котором римская "Рома" з разгромным счетом обыграла донецкий "Шахтер".

Главный тренер итальянского клуба Жозе Моуринью поделился мыслями по поводу матча с "горняками" и выразил слова поддержки украинцам, которые страдают из-за военной агрессии РФ.

"Что для меня означает проведение таких благотворительных матчей? На это можно смотреть с двух сторон. Одна – футбольная, и для нас важно играть с хорошей командой, командой, которая любит играть в футбол, любит строить игру от задней линии, ведь это создает сложности что хорошо для нас перед началом сезона.

Также есть другая сторона – человеческая. И, конечно, я считаю, что все на этом стадионе стоят вместе в вопросе поддержки страны и ее народа в такой сложный период. Поэтому, на мой взгляд, люди пришли по двум причинам: посмотреть футбол и поддержать.

Как я отреагировал на возможность сыграть с "Шахтером" в благотворительном матче за мир в Украине? Опять же я смотрю с двух сторон. Я проводил матчи в Украине несколько раз, но ни разу в Донецке и ни разу с "Шахтером", что невероятно, ведь я участвовал во многих поединках европейского футбола. Было хорошо провести такую игру, даже в такой ситуации, даже после потери важных легионеров, опытных игроков. Играть против этой молодой команды, команды, демонстрирующей хороший футбол, было очень хорошо для нас.

И опять же благотворительность, если вам так удобнее. Мне больше нравится называть это человеческой стороной футбола. Футбол – сильная игра. Футбол может показать человеческие эмоции. Но, конечно, все присутствовавшие на этом стадионе глубоко чувствуют проблемы украинского народа.

Я считаю, что украинцы демонстрируют, насколько являются сплоченными, смелыми и дружественными. И здесь нечего добавить.

Конечно, мы все знаем, чего хотим, а мы хотим того же, что все. Хотим счастья, мира. Мы видели многих украинских детей, их красивые лица, улыбки. Они продолжают улыбаться. Надеемся, они будут улыбаться еще чаще", - приводит слова Моуринью YouTube-канал "Шахтера".

Напомним, игра "Рома" - "Шахтер" имела благотворительную цель. Средства от реализации билетов с этого матча были направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.

Игра завершилась победой команды Жозе Моуринью со счетом 5:0.

Добавим, что матч с "Ромой" стал уже четвертой игрой для нового тренера "Шахтера" Игоря Йовичевича, который сменил на этом посту Роберто Де Дзерби. На данный момент в активе "горняков" две ничьих - с нидерландскими "Фортуной" (3:3) и "Утрехтом" (2:2) и поражение от "Аякса" (1:3).

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