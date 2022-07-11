Роберто Де Дзерби покинул "Шахтер" из-за войны, которую развязала РФ в Украине.

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби покинул пост главного тренера "Шахтера". Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Вместе с Де Дзерби "Шахтер" покинул весь его тренерский штаб - Давиде Поссанцини, Винченцо Тереза, Маркаттильо Маркаттильи, Агостино Тибауди, Микеле Кавалли, Джорджио Бьянки, Паоло Бьянко.

Роберто Де Дзерби возглавил "Шахтер" перед стартом сезона 2021/2022 и стал 34-м главным тренером в истории клуба. Под руководством итальянского тренера "горняки" сыграли 30 официальных матчей, в которых одержала 20 побед при 5 ничьих и 5 поражениях (общая разница мячей – 64:26).

Из-за развязанной РФ полномасштабной войны, чемпионат Украины по футболу был завершен досрочно. Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. "Шахтер" занял первое место в турнирной таблице УПЛ.

Из-за войны "Шахтер" потерял практически всех своих легионеров и вынужден делать ставку на украинских футболистов. Теперь же команду покинул и тренерский штаб.

Ожидается, что на должности тренера "горняков" Роберто Де Дзерби сменит хорватский специалист Игор Йовичевич.

Роберто Де Дзерби: карьера в "Шахтере"