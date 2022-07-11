Итальянский специалист Роберто Де Дзерби покинул пост главного тренера "Шахтера". Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Вместе с Де Дзерби "Шахтер" покинул весь его тренерский штаб - Давиде Поссанцини, Винченцо Тереза, Маркаттильо Маркаттильи, Агостино Тибауди, Микеле Кавалли, Джорджио Бьянки, Паоло Бьянко.
Роберто Де Дзерби возглавил "Шахтер" перед стартом сезона 2021/2022 и стал 34-м главным тренером в истории клуба. Под руководством итальянского тренера "горняки" сыграли 30 официальных матчей, в которых одержала 20 побед при 5 ничьих и 5 поражениях (общая разница мячей – 64:26).
Из-за развязанной РФ полномасштабной войны, чемпионат Украины по футболу был завершен досрочно. Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. "Шахтер" занял первое место в турнирной таблице УПЛ.
Из-за войны "Шахтер" потерял практически всех своих легионеров и вынужден делать ставку на украинских футболистов. Теперь же команду покинул и тренерский штаб.
Ожидается, что на должности тренера "горняков" Роберто Де Дзерби сменит хорватский специалист Игор Йовичевич.
Роберто Де Дзерби: карьера в "Шахтере"
- 25 мая 2021 года был официально объявлен новым главным тренером донецкого "Шахтера". Контракт подписан на 2 года.
- 22 сентября 2021 года "Шахтер" под руководством Де Дзерби стал обладателем Суперкубка Украины 2021, который стал первым трофеем в его тренерской карьере.
- Под руководством Де Дзерби "Шахтер" показал свой худший результат в Лиге чемпионов за всю историю клуба.
- Вместе с "Шахтером" Де Дзерби завершил осеннюю часть УПЛ сезона-2021/22 на первой строчке в турнирной таблице.