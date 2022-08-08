Команда Жозе Моуриньо отправила пять безответных голов в ворота донецкого клуба.

В воскресенье, 7 августа, в Риме на знаменитом стадионе "Стадио Олимпико" прошел благотворительный матч, в котором встречались римская "Рома" и донецкий "Шахтер". Поединок завершился разгромной победой команды Жозе Моуриньо.

В первом тайме "волки" забили трижды: на 19-й минуте Лоренцо Пеллегрини отличился после передачи нападающего Тэмми Абрахама, а на 41-й англичанин вновь ассистировал – в этот раз на Джанлуку Манчини. В добавленное к первому тайму время Конопля срезал мяч в свои ворота после удара Спинаццолы, укрепив преимущество хозяев. На 59-й минуте Николо Дзаньоло забил гол с передачи Стефана Эль-Шаарави, а на 87-й Эдоардо Бове установил итоговый счет матча.

"Рома" - "Шахтер" - 5:0

Голы: Пеллегрини, 18, Манчини, 41, Спинаццола, 45, Дзаньоло, 59, Бове, 87

"Рома": Руй Патрисиу, (Свилар, 46, Боер, 80), Манчини (Бове, 65), Кумбулла (Смоллинг, 46), Винья (Ибаньес, 46), Челик (Карсдорп, 46), Пеллегрини (Трипи, 80), Матич (Кристанте, 46), Спинаццола, Дибала (Афена-Гьян, 81), Дзаньоло (Вейналдум, 65), Абрахам (Шомуродов, 80)

"Шахтер": Трубин (Пятов), Михайличенко (Тотовицкий, 46), Матвиенко (Фарина, 77), Кривцов (Козик, 72), Бондарь (Кащук, 46), Конопля, Мудрик (Топалов, 62), Судаков (Очеретько, 46), Джурасек (Корниенко, 46), Вакула (Бондаренко, 46), Кулаков (Сикан, 46)

Обзор матча:

Отметим, что игра "Рома" - "Шахтер" имела также и благотворительную цель. Средства от реализации билетов с этого матча будут направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.

Добавим, что матч с "Ромой" стал уже четвертой игрой для нового тренера "Шахтера" Игоря Йовичевича, который сменил на этом посту Роберто Де Дзерби. На данный момент в активе "горняков" две ничьих - с нидерландскими "Фортуной" (3:3) и "Утрехтом" (2:2) и поражение от "Аякса" (1:3).

Напомним, старт чемпионата Украины по футболу назначен на 23 августа. В новом сезоне Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" стартует с группового этапа.

"Рома" свой следующий матч проведет уже в рамках итальянской Серии А. В первом туре римляне встретятся с клубом "Салернитана" на выезде. Матч пройдет 14 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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