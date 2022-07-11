Матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с обязательным соблюдением всех правил безопасности.

Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

"Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа - в День Государственного флага. Договорились выработать вместе с Украинской ассоциацией футбола, Минобороны, МВД, Минэкономики, Нацполицией, ГСЧС, областными и Киевскими городскими военными администрациями порядок организации и проведения соревнований, в условиях военного положения. Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с обязательным соблюдением всех правил безопасности. Безопасность - прежде всего!", - заявил он.

По словам министра, возле стадионов обязательно наличие обустроенного по всем стандартам места для укрытия.

"Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться - футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти к укрытию. Обязательно присутствие представителей местных военных администраций, бригад медиков и ГСЧС. Восстановить большой футбол, как и другие национальные первенства, в Украине очень важно. Мы продолжаем соревноваться и болеть. Продолжаем бороться и побеждать. Несмотря на все, украинский спорт и волю к победе на всех фронтах не остановить. Крепко стоим на спортивном фронте", - подчеркнул Гутцайт.

Ранее УНИАН сообщал, что президент УАФ Андрей Павелко назвал регионы Украины, где будет проводиться следующий сезон Украинской Премьер-лиги.

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