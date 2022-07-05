Президент УАФ Андрей Павелко назвал регионы Украины, где будет проводиться следующий сезон украинской Премьер лиги.
По словам Павелко, игры чемпионата Украины по футболу смогут принять Киев и Киевская область, а также Львовская, Закарпатская и Тернопольская области.
"Старт УПЛ – Киев, Киевская, Львовская, Закарпатская и, возможно, Тернопольская области. Это те наши регионы, у которых есть много возможностей по футбольной инфраструктуре.
Мы будем работать со всеми органами власти, чтобы именно в этих регионах предварительно начался чемпионат. Этот список может быть расширен. Мы понимаем, что это большой вызов", – сказал Павелко в интервью Youtube-каналу "ЧИСТИЙ ПІДКАсТ".
Напомним, из-за развязанной РФ полномасштабной войны, чемпионат Украины по футболу был завершен досрочно. Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 годов зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Сезон УПЛ 2022/2023: что известно
- В конце мая состоялось собрание клубов УПЛ, на котором было принято решение проводить следующий сезон чемпионата Украины, несмотря на войну в стране.
- Министерство молодежи и спорта Украины разрешило проведение спортивных соревнований в отдельных регионах.
- В новом сезоне в Премьер-лиге сыграют 16 команд, матчи чемпионата пройдут в два круга (30 туров).
- Участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь", однако за ними было закреплено место в чемпионате.
- Из Первой лиги в УПЛ вышли "Металлист" и "Кривбасс".
- Все матчи в военное время будут проходить без присутствия зрителей на трибунах.