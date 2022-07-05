Новый сезон чемпионата Украины по футболу стартует в Киеве и еще четырех областях.

Президент УАФ Андрей Павелко назвал регионы Украины, где будет проводиться следующий сезон украинской Премьер лиги.

По словам Павелко, игры чемпионата Украины по футболу смогут принять Киев и Киевская область, а также Львовская, Закарпатская и Тернопольская области.

"Старт УПЛ – Киев, Киевская, Львовская, Закарпатская и, возможно, Тернопольская области. Это те наши регионы, у которых есть много возможностей по футбольной инфраструктуре.

Мы будем работать со всеми органами власти, чтобы именно в этих регионах предварительно начался чемпионат. Этот список может быть расширен. Мы понимаем, что это большой вызов", – сказал Павелко в интервью Youtube-каналу "ЧИСТИЙ ПІДКАсТ".

Напомним, из-за развязанной РФ полномасштабной войны, чемпионат Украины по футболу был завершен досрочно. Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 годов зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года.

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