Воспитанник "Динамо" Богдан Михайличенко перешел в "Шахтер".

Защитник национальной сборной Украины и бельгийского "Андерлехта" Богдан Михайличенко вернулся в украинский чемпионат. 25-летний футболист перешел в "Шахтер".

Как сообщает пресс-служба "горняков", 25-летний футболист будет выступать за донецкий клуб на правах аренды. У "Шахтера" также будет возможность права выкупа игрока по истечении срока аренды.

Стоит отметить, что Богдан Михайличенко является воспитанником киевской школы футбола. Выступал за юношеские и молодежные команды "Динамо", провел 2 матча за основу.

Примечательно, что "Шахтер" интересовался возможностью подписания Михайличенко еще в 2020 году, но тогда Богдан сделал выбор в пользу "Андерлехта", а в СМИ попала версия о том, что такое решение футболист мотивировал нежеланием переходить в команду, которая является историческим соперником его родного клуба.

Напомним, из-за развязанной РФ войны в Украине "Шахтер" потерял практически всех своих легионеров. Так, клуб покинули Давид Нерес, Маркос Антонио, Тете, Манор Соломон, Маркиньос Сиприано, Педриньо, Фернандо, Майкон и другие. Кроме того, донецкий клуб покинул главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби, а на его место был приглашен хорватский специалист Игор Йовичевич.

Ранее УНИАН сообщал, что "Шахтер" объявил о подписании хорватского полузащитника Невена Джурасека.

Богдан Михайличенко: карьера

В 2017 году Михайличенко на правах аренды перешел из "Динамо" в "Зарю". В 2019 году луганский клуб выкупил контракт футболиста у "бело-синих". В составе "Зари" Богдан сыграл 63 матча, в которых забил три гола и отдал 4 результативные передачи.

Также на правах аренды защитник играл за "Сталь" из Каменского.

В 2020 году Михайличенко перешел в бельгийский "Андерлехт", в составе которого за 2 сезона сыграл 51 матч, забил 1 мяч и отдал 2 ассиста.

С 2020 года вызывается в национальную сборную Украины, сыграл 6 матчей.

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