Невен Джурасек подписал контракт с "горняками" на два года.

Хорватский полузащитник Невен Джурасек пополнил состав донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Хорватский легонер подписал контракт с донецким клубом сроком на 2 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются.

Предыдущим клубом Джурасек был "Динамо" Загреб. Первую часть прошлого сезона 23-летний хавбек на правах аренды провел в "Днепре-1". В составе украинского клуба сыграл 19 матчей и отдал 2 результативных передачи.

Джурасек перебрался в "Шахтер" вслед за наставником Игорем Йовичевичем, который накануне покинул "Днепр-1" и возглавил "горняков". Хорват стал первым легионером, которого "Шахтера" подписал при хорватском тренере.

Наставник "Шахтера" Игорь Йовичевич прокомментировал подписание хорватского легионера:

"Это очень зрелый человек для своего возраста, эмоционально стабильный, в тяжелых условиях способный показывать свои лучшие качества. Когда на футбольном поле решается исход матча, он может взять на себя инициативу и придать команде серьезность.

Его свойства подходят под мою модель игры. Он полезен при построении атаки, ведь этот футболист силен на мяче, он хорошо занимает позиции и может быстро и правильно принимать решения. Невен также резок и динамичен без мяча, он кусач, также Джурасек является командным. В этом "Шахтере" Невен всегда будет в ротации и будет приносить много пользы", - приводит слова Йовичевича официальный сайт "Шахтера".

Напомним, в новом сезоне "Шахтер" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Старт нового сезона украинской Премьер-лиги назначен на 23 августа.

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