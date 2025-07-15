Итальянский футбольный клуб Милан объявил, что подписал легендарного хорватского полузащитника Луку Модрича.
О громком переходе сообщается на страницах клуба в соцсетях. Отмечается, что футболист, которому сейчас 39 лет, подписал контракт, рассчитанный на год, до 30 июня 2026 года с возможностью продления еще на год.
В Милане Модрич получил футболку с 14 номером.
Переход хорвата в итальянский гранд состоялся на правах свободного агента, поскольку он покинул мадридский Реал после Клубного чемпионата мира.
Хорват уже прибыл в итальянский город и принял участие в различных церемониях клуба, связанных с его трансфером.
Примечательно, что Модрич с детства болеет за Милан, а его кумиром был звездный хорватский хавбек Звонимир Бобан, который в 90-х годах зажигал на "Сан-Сиро" - родном стадионе Милана.
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13 июля состоялся финал Клубного чемпионата мира по футболу. За титул соревновались английский "Челси" и французский ПСЖ. В результате "Челси" разгромно победил в Клубном чемпионате мира по футболу.
Матч проходил на стадионе "Мет-Лайф Стэдиум" в Ист-Резерфорде, США.