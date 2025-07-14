Матч проходил на стадионе "Мет-Лайф Стэдиум" в Ист-Резерфорде, США.

13 июля состоялся финал Клубного чемпионата мира по футболу. За титул соревновались английский "Челси" и французский ПСЖ.

В первой половине встречи полностью доминировали лондонцы, оставляя сопернику минимум шансов на восстановление интриги во втором тайме. Первый гол на 22-й минуте забил Коул Палмер, открыв счет после удачной комбинации. Уже через восемь минут он удвоил преимущество своей команды, оформив дубль. В конце первого тайма, на 43-й минуте, Жоау Педро забил третий мяч в ворота ПСЖ, реализовав точную передачу Палмера.

Во втором тайме команды не смогли изменить счет - матч завершился победой "Челси" с итоговым результатом 3:0.

Видео дня

Челси: Санчес, Густо, Колвилл, Чалоба, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Энцо Фернандес, Педру Нету, Коул Палмер, Жоао Педро.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Бералдо, Нуно Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Дуэ, Кварацхелия, Дембеле.

Стоит отметить, что на финале Клубного чемпионата мира присутствовал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вместе с женой Меланией и президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Клубный чемпионат мира по футболу

На пути к финалу "Челси" продемонстрировал уверенную игру: в 1/8 финала лондонцы одолели португальскую "Бенфику" со счетом 4:1, затем в четвертьфинале победили бразильский "Палмейрас" (2:1), а в полуфинале справились с другим бразильским клубом - "Флуминенсе" (2:0).

В свою очередь, ПСЖ еще убедительнее прошел стадию плей-офф: французы разгромили "Интер Майами" (4:0), далее уверенно обыграли мюнхенскую "Баварию" (2:0), а в полуфинале не оставили шансов мадридскому "Реалу" (4:0).

Вас также могут заинтересовать новости: