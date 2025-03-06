Клубный чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 13 июля в США при участии 32 команд.

Участникам клубного чемпионата мира по футболу 2025 года в качестве призовых выделят более одного миллиарда долларов.

Такое решение принла Международная федерация футбола (ФИФА), сообщает Би‑би‑си со ссылкой на источники. Это самые большие призовые в истории мирового клубного футбола.

Издание также узнало, что ФИФА и Ассоциация европейских клубов ведут переговоры о введении "выплат солидарности" для европейских клубов, не попавших на турнир.

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Издание отметило, что ФИФА раскошелилась не просто так. В декабре 2024 года федерация заключила эксклюзивный договор на трансляцию турнира ровно на эту же сумму с сервисом DAZN.

Турнир пройдет с 14 июня по 13 июля в США при участии 32 команд, включая 12 европейских, причем каждая получит часть денежного вознаграждения даже в групповом этапе, а призовые на стадии плей-офф будут повышены.

Клубный чемпионат мира по футболу

В 2025 году это соревнование впервые пройдет в новом формате. В частности, в турнире будут принимать участие 32 клуба, и он будет проводиться каждые 4 года, а не ежегодно, как ранее.

Система проведения чемпионата напоминает ту, что используется на ЧМ по футболу: участники будут разделены на восемь групп (по четыре клуба в каждой); сначала включенные в одну группу клубы играют между собой, а по результатам встреч первые два выходят в плей-офф.

Матч за третье место не проводится.

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