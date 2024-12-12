Заявка страны включает 15 стадионов в пяти принимающих городах, из которых один - футуристический комплекс Neon, который еще будет построен.

Саудовская Аравия получила право провести чемпионата мира по футболу в 2034 году.

Как пишет издание Би-би-си, хотя это решение может у многих вызвать сомнения, но вряд ли удивит, если учесть беспрецедентные инвестиции в спорт. Издание отметило, что официально Саудовскую Аравию выбрали только вчера на заседании конгресса ФИФА, но это лишь формальность, поскольку еще год назад стало известно, что у заявки саудитов нет конкурентов.

Австралия сняла свою заявку, намекнув, что борьба заведомо бесполезна. А критики отмечали, что процесс отбора был непрозрачным.

Видео дня

Помимо этого, в обязанности организации входит расширение географии проведения главного мероприятия - чемпионата мира.

Как будет прохдить ЧМ в Саудовской Аравии

Заявка страны включает 15 стадионов в пяти принимающих городах, из которых один - футуристический комплекс Neon, который еще будет построен.

Чемпионат пройдет зимой - в январе, чтобы не совпасть с Рамаданом. Однако, в европейских футбольных первенствах не в восторге от такой идеи.

Издание отметило, что страна инвестировала миллиарды долларов в организацию и проведение спортивных мероприятий с 2021 года. Королевство приняло "Формулу-1", финалы кубков Испании и Италии по футболу, Клубный чемпионат мира, а также ведущие соревнования по боксу, теннису, гольфу и конному спорту.

Многие критики считают, что выбор Саудовской Аравии будет самым спорным в истории ФИФА и, что этот чемпионат будет использован для отбеливания имиджа страны, которую обвиняли в нарушении прав человека, репрессиях в отношении женщин и прочее.

Власти Саудовской Аравии настаивают, что их заявка призвана диверсифицировать экономику и стимулировать туризм.

В целом же, как отмечает издание, чемпионат мира в Саудовской Аравии показывает смещение "центра тяжести" в сторону Ближнего Востока.

Совсем недавно идея о том, что Катар и Саудовская Аравия проведут чемпионаты мира по футболу, казалась фантастической. "Но богатство этих стран и стремление спортивных организаций к заработку и новым рынкам привело туда крупнейшие футбольные турниры", - отметило издание.

Вас также могут заинтересовать новости: